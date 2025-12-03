Natalija

Prvi dan na poslu silno ju je podsjetio na vremena kada je bila novo dijete u školi. Osjećala se cijelu smjenu usamljeno, poput izopćene učenice u zadnjoj klupi, a najteže joj je palo što nije imala s kime otići do kantine, malo proćakulati tijekom velikog odmora. Svi su oko nje negdje jurili i žurili, no nada se da će već do kraja tjedna sklopiti prva prijateljstva. Da će joj netko prići i upitati hoće li malo ispred zgrade na zrak gdje se kolege druže i razmjenjuju kojekakve tračeve.