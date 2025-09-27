Mirna

Friedrich Nietzsche je, kaže, bio potpuno u pravu kada je rekao da bi život bez glazbe bio greška. Zato u njezinu stanu uvijek nešto svira. Otkako je nedavno na radiju čula pjesmu 'Oh, Carol' Neila Sedake, nova strast su joj postali evergreeni iz šezdesetih. Ta pjesma kao da je u njoj probudila nostalgiju prema razdoblju o kojemu zna ponešto tek iz filmova te bi iz tog razloga voljela da napokon osmisle vremensku mašinu. Da čovjek može skakati iz desetljeća u desetljeće i sve doživjeti iz prve ruke.