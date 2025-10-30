Mihaela

Na računu je tanka poput papira, a na plaću će još morati pričekati budući da prvi u mjesecu pada na subotu. Mrzi takve 'dugačke' mjesece jer se uvijek preračuna i prekorači zacrtani proračun. U minus na kartici, pak, ne želi ići, pa preostaje još samo da od nekoga posudi novac kako bi se za vikend mogla provesti. Svjesna je da tata voljenu kćer jedinicu neće odbiti, ali već mu je 'zaboravila' nekoliko puta vratiti posuđeno pa joj je mrvicu neugodno.