FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail

Mia Leona

Veliki je poklonik aromaterapije i uvijek vam može dati poneki savjet. Svijet eteričnih ulja je golem, no za početak će svakom preporučiti da pokuša s lavandom, kamilicom ili sandalovinom. Njezin osobni adut je bergamot. Iako pripada obitelji citrusa koji su poznati po energizirajućem učinku, bergamot je iznimka. Njegov svježi, pomalo cvjetni miris istovremeno podiže raspoloženje i smanjuje tjeskobu, što ga čini savršenim za opuštanje bez osjećaja pospanosti.
Mia Leona
×
Foto: Shutterstock
15.11.2025.
7:00
Webcafe.hr
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Cura Dana
PRETHODNA

SLJEDEĆA

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Cura dana /
Mia Leona