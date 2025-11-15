Mia Leona

Veliki je poklonik aromaterapije i uvijek vam može dati poneki savjet. Svijet eteričnih ulja je golem, no za početak će svakom preporučiti da pokuša s lavandom, kamilicom ili sandalovinom. Njezin osobni adut je bergamot. Iako pripada obitelji citrusa koji su poznati po energizirajućem učinku, bergamot je iznimka. Njegov svježi, pomalo cvjetni miris istovremeno podiže raspoloženje i smanjuje tjeskobu, što ga čini savršenim za opuštanje bez osjećaja pospanosti.