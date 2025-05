Mateja

Postoje ljudi koji uđu u prostoriju i donesu sunce sa sobom – Mateja je upravo takva. S valovima tamnosmeđe kose, besprijekornim stilom i zaraznim osmijehom koji djeluje kao instant terapija za loš dan, ova dama osvaja već na prvi pogled. Dolazi iz Zadra, ima 27 godina i radi kao vizažistica – i to ne bilo kakva, već ona koju klijentice traže jer "šminka s dušom". No izvan beauty svijeta, Mateja je sasvim prizemna, topla osoba koja će vam skuhati najbolju kavu i nasmijati vas dok ne zaplačete (od smijeha, naravno). Najviše voli putovati i otkrivati mala, nepoznata mjesta, a njezin idealan dan uključuje more, knjigu i malo tišine. Kaže da vjeruje u energiju i da odmah osjeti je li s nekim "kliknula" – a kad klikne, onda je to pravo. U muškarcima traži kombinaciju šarma i stabilnosti – nekoga tko zna slušati, ali i raspravljati o životu do tri ujutro. Iako djeluje kao da je stalno pred kamerom, Mateja se najbolje osjeća kad je bosa, u trenirci, i kad nitko ne očekuje ništa od nje. Nije ljubiteljica površnosti, ali voli flert s inteligencijom. Oduvijek je govorila da je najljepša žena ona koja zna što želi – i to se na njoj vidi.