Matea

Matei je san raditi u organizaciji sportskih događaja. Naime, sport je njezina velika ljubav: igrala je nogomet, stolni tenis, bila mažoretkinja, a danas povremeno sudi stolnoteniske mečeve. Dugogodišnja je ljubiteljica reality TV-a i prijavila se u 'Gospodin Savršeni' iz iskrenog interesa. Kad je o ljubavi riječ, traži ozbiljnu vezu s muškarcem između 25 i 30 godina, koji ima posao, vozačku dozvolu i dijeli njezina uvjerenja i obrazovanje. Želi partnera s kojim će se useliti, brzo vjenčati i osnovati obitelj. Cijeni zajedničke fizičke aktivnosti više od skupih večera i sanja o čestim putovanjima s partnerom. Vrlo je odana, ali priznaje da zna biti ljubomorna u vezama. Nije sretna zbog današnjeg pogleda mladih na odnose jer smatra da mnogi muškarci izbjegavaju ozbiljnu vezu, a ona traži nešto stvarno i trajno. Ne trči za pažnjom, nego cijeni odnose koji se grade uz obostrani trud. U prijateljstvima daje koliko i prima - ako se netko ružno ponaša prema njoj, neće oklijevati uzvratiti još snažnije, vjerujući da se ljubaznost mora zaslužiti. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!