Matea

Ona je pravi avanturist, uvijek u potrazi za novim iskustvima i istraživanjima svijeta. Jedan od njezinih najvećih snova je posjetiti Istanbul, grad bogate povijesti i kulture koji je godinama na vrhu njenog popisa destinacija. Međutim, postoji jedan problem koji joj stoji na putu - strah od leta. Unatoč tome što je uzbuđena zbog putovanja, taj strah joj otežava odlučivanje.Srećom, ima prijatelje koji je podržavaju i pomažu joj da se nosi s tim strahom. Znaju koliko joj znači posjetiti Istanbul i odlučili su joj pomoći da prebrodi tu prepreku. Oni će putovati s njom, dajući joj sigurnost i podršku potrebnu da se opusti i uživa u avanturi. Iako se sada premišlja, osjećajući se pod pritiskom zbog svojih obaveza i svakodnevnog života, njezina želja za putovanjem nikada nije bila jača. U dubini duše, zna da će uskoro donijeti tu važnu odluku, kupiti kartu i napokon ostvariti jedan od svojih najvećih snova.