Maša

Što se Maše tiče, ljubav je doista na selu. Jer živjela je neko vrijeme u gradu i spoznala da najviše od svega voli svoj - mir. Susjede koji se poznaju i međusobno pomažu, koji jedni drugima dolaze u goste i kada se slavi i kada je teško. Ljudi u gradu su joj nekako bili prenervozni, napeti i agresivni, a da o dinamici života i ne pričamo. Ma nema do spokoja u duši, to je ono što bi čovjeku trebalo biti najvažnije, a to je po povratku u selo i pronašla.