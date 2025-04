Martina

Martina obožava duge šetnje, stare knjige i razgovore koji traju do dugo u noć. Iako na prvu djeluje samozatajno, iza njezina pogleda krije se nevjerojatna snaga i strast za životom. Ona je grafička dizajnerica, ali srce joj pripada boemskim stvarima – voli slikanje, klasičnu glazbu i filmove stare škole. Vjeruje da su sitnice te koje stvaraju uspomene, a ljudi koji znaju slušati – rijetki dragulji. Ne zanimaju je površne priče ni nametnuta pravila. Ona pada na inteligenciju, smirenost i emocionalnu zrelost. Voli muškarce koji znaju što žele, ali to ne nameću. One koji će je nasmijati kad joj dan krene loše, ali i pustiti da ima svoj prostor kad joj zatreba mir. Neće je impresionirati luksuz, ali će zapamtiti ako netko zna kad je tišina najbolji odgovor. Vjeruje u partnere koji su istovremeno oslonac i sloboda – muškarce koji cijene autentičnost, vjeru u bolje i imaju svoj svijet, ali ne boje se u njega pustiti i nju.