Marta

Ostavila se tenisa i posvetila manekenstvu, ali i danas rado zaigra kada nađe partnera i vremena. Odlično se u tri seta snalazi i protiv muških protivnika, uostalom, kao mala je upijala poteze slavne Ane Kurnjikove. Ruskinja je za nju bila više od tenisačice, gledala je na nju i u kao na modnu ikonu koja je pomicala granice. Naime, nigdje njezin utjecaj na modna pravila nije bio očitiji nego na najprestižnijem teniskom turniru, Wimbledonu. Poznat po strogom pravilu odijevanja koje nalaže gotovo potpuno bijelu odjeću, Wimbledon je bio pozornica na kojoj je Kurnjikova 2002. godine otišla korak dalje. Pojavila se na terenu u crnim kratkim hlačicama ispod bijele suknje, što je izazvalo negodovanje organizatora.