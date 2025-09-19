Marinela

Oduvijek je pronalazila mir u prirodi i osjećala posebno zadovoljstvo dok hoda planinskim stazama. Gotovo da nema vikenda koji ne provede u planinama, bilo da se upusti u zahtjevnije usponе na veće vrhove ili da jednostavno prošeta poznatim stazama Sljemena. Planinarenje za nju nije samo rekreacija, nego i način da napuni baterije, pročisti misli i vrati unutarnju ravnotežu. Najčešće joj društvo pravi njezin pas, koji neumorno trči ispred nje, ili dečko s kojim dijeli ljubav prema prirodi i aktivnom životu. No, postoje i trenuci kada odabere ići sama. Tada svaki korak pretvara u osobni ritual oslobađanja od nakupljenih emocija, kao da sa svakim usponom iza sebe ostavlja sve brige i nelagode koje ju prate kroz tjedan. Za nju su planine poput utočišta, mjesta na kojem se vraća sebi i gdje sve dobiva jasniju perspektivu.