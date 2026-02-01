Marija J.

Maria ima 26 godina i živi u Barceloni. Njezino djetinjstvo nije bilo lako, ali unatoč izazovnom odrastanju, izrasla je u nježnu, dragu i samostalnu ženu. Kada je riječ o ljubavi, kaže da je uvijek birala pogrešne muškarce, no barem je zbog toga naučila što nikako ne želi u odnosima. U ljubavi traži partnera koji poštuje njezinu individualnost. Cijeni komunikaciju i međusobno razumijevanje, a nikad ne bi mogla prijeći preko toga da je partner ponižava. Opisuje se kao izrazito ženstvena djevojka, uvijek spremna nekome priteći u pomoć - i vjeruje da bi upravo ta osobina mogla biti njezina uloga u showu. Ipak, njezino srce gori za ljubavlju i novim izazovima.