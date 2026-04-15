Marica

Mnogi je zezaju zbog imena jer podsjeća na izvjesnu biljku, ali ime je zapravo dobila po najdužoj rijeci u unutrašnjosti Balkanskog poluotoka. Naime, njezini roditelji upoznali su se za studentskih dana u Bugarskoj, tijekom edukacijskog posjeta Plovdivu. Tada su kao budući arheolozi dobili prigodu naučiti više o jednom od najstarijih europskih gradova izvorno podignutom od Tračana. Budući da Plovdiv leži na obali rijeke Marice, eto što je dovelo do toga da je tako nazovu.