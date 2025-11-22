FREEMAIL
Manuela

Zabrinula ju je njezina simpatija na poslu. Sve do jučer je lajkao sve njezine storije, no odjedanput je nastao muk. I sada je proždire što to znači. Da nije bacio oko na drugu kolegicu? Da se nešto ne ljuti? Da gleda njezine storije, to zna, ali ne i povod ignoriranju već treći dan. Na um joj je čak pala misao da i ona njega zaprati i tako iskaže interes, ali nekako joj to "baca" na potez očajnice. Joj ti muškarci, baš su komplicirani nekad.
Manuela
Foto: Shutterstock
22.11.2025.
7:00
Shutterstock
Cura Dana
Cura dana
Manuela