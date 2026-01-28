Maja

Maja dolazi iz Mostara, odrasla je uz oca i s ponosom kaže da je tatina curica. Otkriva da se ne drži strogo starosne granice kod partnera - fokusirana je na osobnost. Iskrenost i povjerenje su joj prioriteti, a traži muškarca čija energija odgovara njezinoj. Privlače je muževni muškarci koji vode računa o sebi i održavaju zdrav stil života. Vjeruje da su muškarci često previše uplašeni da joj priđu uživo pa joj se obraćaju putem društvenih mreža. No muškarac koji joj se usudi pristupiti, odmah dobiva dodatne bodove. Kod muškaraca voli diskretan pristup - zavodljiv pogled ili osmijeh, a cilj joj je pronaći pravu ljubav i zato želi pobijediti u showu. Ako na prvom susretu ne osjeti kemiju sa Savršenim, spremna je dati šansu jer za nju karakter nadmašuje izgled. Prijatelji je opisuju kao posesivnu, ali i zaštitnički nastrojenu prema obitelji i prijateljima. Ne tolerira zlostavljanje - uvijek će se zauzeti za druge i ne boji se reći svoje mišljenje i ako bude zainteresirana za Gospodina Savršenog, sigurno će se otvoreno boriti za njegovu privrženost. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!