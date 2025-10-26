Magdalena

Voljela bi kada bi se nastavila snimati serija 'Krv nije voda' da se okuša i kao glumica. Svjesna je da još nije spremna za Hollywood, ali odnekud se mora krenuti. Koja uloga bi joj odgovarala? Žene koja je lažno optužila muža za preljub i pokušava sve da iznova zadobije njegovu ljubav. Već je i samostalno napisala udarnu rečenicu: 'Možda bolje nisam znala kada sam na tračeve pala, ali da imam stotinu života, 99 bih za tebe dala i jedan za svaki slučaj zadržala'.