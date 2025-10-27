Lorena

Ima na poslu hiperaktivnog kolegu koji je svakodnevno maltretira. Danas ju je namjerno zalio vodom, počupao za punđu i plašio je fotografijama zmija. Najsretnija je kada ima slušalice na ušima i maše glavom uz 'Iron Maiden' jer je tada barem neko vrijeme ne gnjavi. Razmišljala je da ga ode prijaviti nadređenima, ali što da im kaže? Da joj je zaprijetio kako će kupiti pištolj na vodu?! Što će ga zadesiti? Eventualno ga mogu poslati natrag u vrtić.