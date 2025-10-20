Lea

Kada je bila mala mislila je da se zove 'ostavi to' jer su joj stalno branili da istražuje koješta po kući. Međutim, prirodno urođena radoznalost ipak joj je kasnije pomogla u životu. Budući da je rado u beskonačnost slušala tuđe ljubavne priče, danas radi kao bračna savjetnica i možete joj se obratiti u bilo koje doba. Jedino vam nikad neće reći treba li oprostiti preljub. Kada se to ispriječi kao problem, mišljenja je da se svatko treba ravnati prema svom srcu i samostalno odlučiti ima li smisla ostati u vezi.