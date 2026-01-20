Lara

Lara dolazi iz Osijeka i strastvena je sportašica: šest godina trenirala je rukomet, četiri godine košarku, a plesom se bavi više od desetljeća. Uz sport, obožava automobile i biti okružena ljudima koji odgovaraju njezinoj energiji. Njezin je idealan partner atletski građen, iskren, komunikativan i prihvaća je onakvom kakva jest. Fizički preferira muškarce svoje dobi s lijepim osmijehom koji cijene obiteljske vrijednosti - što za Laru odražava karakter. Cijeni poštovanje i zajedništvo u vezi, a privlače je muškarci koji su sigurni u sebe, a opet iskreni i spontani. Izravna je i otvorena osoba, ne boji se biti svoja, izbjegava dramu i nikada ne dijeli detalje svog ljubavnog života. Lara je djevojka koja zna što želi, snažna je, samosvjesna i spremna graditi odnos na temelju povjerenja, poštovanja i zajedničke energije. U show ulazi s ciljem da u Gospodinu Savršenom pronađe partnera koji dijeli njezine interese i energiju. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!