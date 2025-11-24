Lana

Jedna je od onih žena koje privuku poglede bez ikakvog truda visoka, tamnokosa, s onim opuštenim osmijehom koji ti odmah popravi dan. Radila je kao grafička dizajnerica, ali je imala i jedan ozbiljan hobi: lov na popuste. Ne bilo kakve, nego one epske, Black Friday popuste zbog kojih se ljudi bude u pet ujutro.Ove godine odlučila je da će to odraditi taktički. Nije željela kaos, guranje i histeriju. Složila je detaljnu listu, označila trgovine i pripremila se kao da ide u mini ratnu operaciju.