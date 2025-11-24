FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail

Lana

Jedna je od onih žena koje privuku poglede bez ikakvog truda visoka, tamnokosa, s onim opuštenim osmijehom koji ti odmah popravi dan. Radila je kao grafička dizajnerica, ali je imala i jedan ozbiljan hobi: lov na popuste. Ne bilo kakve, nego one epske, Black Friday popuste zbog kojih se ljudi bude u pet ujutro.Ove godine odlučila je da će to odraditi taktički. Nije željela kaos, guranje i histeriju. Složila je detaljnu listu, označila trgovine i pripremila se kao da ide u mini ratnu operaciju.
Lana
×
Foto: Chatgpt
24.11.2025.
15:07
Webcafe.hr
Chatgpt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Cura Dana
PRETHODNA

SLJEDEĆA

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Cura dana /
Lana