Lahorka

Previše je skupih i luksuznih užitaka kojih se ne želi odreći pa intenzivno razmišlja o tome gdje bi mogla namaknuti dodatan novac. Otkako je pročitala da Hrvatska pošta nudi do 300 eura mjesečno za razvrstavanje pošte po zgradama, palo joj je na pamet da se javi i unatoč tome što s pojedinim susjedima nije u najboljim odnosima. Pogotovo s gospođom na katu ispod koja ju je optužila da u kasne sate po stanu hoda u štiklama. Naravno, lažno. Kada u kasni sat vježba 'catwalk', to radi u klompama.