Klaudija

Iako se ljeto polako bliži svom kraju, Klaudija ne dopušta da je to obeshrabri. Upravo suprotno, odlučila je iskoristiti svaki trenutak i posljednje tople dane provesti na moru, uživajući u kupanju i opuštanju. Plivanje i ronjenje njezine su omiljene aktivnosti, a ove sezone ispunila je i jednu veliku životnu želju – vožnju Jet-skijem. Oduševljenje tim iskustvom još je svježe, a Klaudija već gleda prema novim izazovima. Sljedeća avantura koju priželjkuje je Bungee jumping, a nada se da će je ostvariti do kraja ove godine.