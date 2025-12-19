Katja

Svi su poludjeli za padelom, pa tako ni ona nije iznimka. Kaže, izvrstan je to sport za formu i liniju, a i super je to što se može igrati na svježem zraku. Ako eventualno još uvijek niste čuli za taj sport, kažimo ukratko da je u pitanju igra koja se odvija na terenu veličine 10 x 20 metara. Teren je omeđen staklenim pregradama i metalnom ogradom s kojom se loptica odbija slično kao u skvošu. Poen se završava kada loptica dva puta dotakne tlo ili nije ispravno vraćena preko mreže.