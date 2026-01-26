Katarina

Katarina je karizmatična mlada žena iz Novog Sada koja kaže da je više od izgleda privlače karizma, samopouzdanje i smisao za humor. Kad joj se netko svidi, ne boji se napraviti prvi korak, a muškarce osvaja intenzivnim pogledom. Rijetko pokazuje ljubomoru, no spremna je boriti se za svog muškarca. Otvoreno kaže da je prije birala starije i problematične muškarce, ali to poglavlje smatra zatvorenim. Sama za sebe kaže da je mirna dok je netko ne isprovocira, a ako se to dogodi, prilično burno reagira. Ipak, takve situacije su rijetke jer smatra da jako dobro čita ljude. Društvena je i otvorena za nova iskustva, a za ljubav je spremna i preseliti se. Katarina je žena koja zna što želi, ne boji se pokazati snagu, ali i nježnost - idealna kombinacija za iskrenu vezu. U show dolazi spremna upoznati partnera koji dijeli njezina životna uvjerenja. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!