Jelena

Jelena ima 24 godine, dolazi iz Beograda i premda kaže da su joj obrazovanje i posao u obrazovanju važan oslonac, sanja o karijeri kreatorice sadržaja na društvenim mrežama jer je taj posao iznimno veseli. Sebe opisuje kao iskrenu, marljivu i komunikativnu osobu iako priznaje da ponekad previše razmišlja o detaljima, slijedi pravila previše rigidno i teško skriva osjećaje kada joj netko ne odgovara. Ljude često iznenade njezina visina i nježan, umirujući glas, kao i neobična ljubav prema posjetima wellness centrima i termama 'punim umirovljenika'. Ponosna je na svoje obrazovanje i principe kojih se drži, a iskrenost je nešto što kod sebe posebno ističe. U stresnim situacijama ostaje smirena i racionalna, a konflikte rješava razgovorom, a ne konfrontacijom. U ljubavi traži iskrenog, zrelog i ambicioznog muškarca koji se ne boji pokazati nježnost, a sve bi to voljela pronaći u Gospodinu Savršenom.