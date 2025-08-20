Ivona

Razmišlja o tome da i ona pokrene podcast te da u goste počne zvati anonimne djevojke koje iza sebe imaju lude ljubavne priče. Uvjerena je da bi to bio pravi hit te da bi u kratkom roku skupila golem broj pretplatnika. Jer takve teme uvijek prolaze. Svi to rado slušamo i uspoređujemo s nekim svojim iskustvima. Za početak bi pokušala nagovoriti neke svoje prijateljice da istupe ispred kamera, ponajprije Petru koja se svojedobno na Hvaru spetljala s nekim likom i tek nekoliko mjeseci kasnije spoznala da se nalazi među 50 najbogatijih Norvežana.