Iman

Studentica Iman Šehić (21) dolazi iz Pule i jedva je dočekala avanturu koju nosi Farma. Uporna je i tvrdoglava, a jednog dana voljela bi biti slavna spisateljica i voditeljica klinike za mentalno zdravlje. 'Zainteresirana sam za pisanje, knjige te volim puno putovati. Najčešće putujem sama jer smatram da je to najbolji način učenja i rada na sebi. Imam i svoju agenciju za marketing i organizaciju evenata, radim s puno ljudi i mnogi rade za mene pa se nadam da će mi to biti plus i na 'Farmi'. Odlučila sam se prijaviti na show jer me uvijek više privlačio taj neki seoski način života od ovog ubrzanog', otkrila je Iman.