Iana

Iana je srednje dijete koje je rano naučilo da život nije uvijek pravedan. Nakon razvoda roditelja odlučila je prvo sačuvati sebe i biti na distanci. Ta ju je odluka oblikovala u mladu ženu kakva je danas: topla i empatična, ali s granicama koje se ne prelaze - Iana ne pokušava popravljati ljude koji to ne žele i kada osjeti toksičnu energiju - jednostavno ode. Ima jasnu viziju budućnosti: vidi se u braku, s troje djece, beauty salonom i životom ispunjenim putovanjima. Ali samo ako je pored nje osoba uz koju će se osjećati sigurno i voljeno. Godine 2021. doživjela je prometnu nesreću, bio je to trenutak koji je promijenio njezinu perspektivu - shvatila je mora živjeti hrabrije, bez straha i bez gubljenja vremena na nevažne stvari. U show 'Gospodin Savršeni' ulazi bez želje za dramom i praznim pričama jer se prijavila kako bi pronašla ljubav. Voljela bi izgraditi odnos temeljen na povjerenju i odanosti, zna što zaslužuje i spremna se boriti za to, s osmijehom na licu i srcem koje se ne boji voljeti. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!