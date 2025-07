Gita

Ova ambiciozna i šarmantna jarčica, zaposlena kao PR agentica u jednoj uglednoj medijskoj kući, dugo je odgađala godišnji odmor zbog pretrpanog rasporeda i poslovnih obaveza. No, na nagovor svoje najbolje prijateljice, napokon je odlučila uzeti predah i otputovati na Murter, ne sluteći da će joj to promijeniti život.Već prvog dana, dok je šetala obalom i upijala mirise ljeta, osjetila je da je donijela pravu odluku. Upravo tamo, na tom slikovitom otoku, upoznala je osobu koja će joj ubrzo osvojiti srce i pretvoriti to putovanje u najljepšu ljetnu priču.