Gabrijela

Ljuti se kada joj netko kaže da je baba tračara, a sutra bi je komotno mogli zaposliti kao ravnateljicu bilo koje tajne službe. Sve zna. Tko je s kim bio, što su jeli, što su pili, o čemu su razgovarali. Google nema toliko znanje koliko je njezino, samo kažete koja je osoba predmet vašeg interesa. Sve će vam izreferirati, s kime je sve bila u vezi, je li imala ljubavnika, kao i sve ostale sočne detalje. Nitko nema pojma kako to sve uspije iskopati, stvarno je po tom pitanju jedinstven talent.