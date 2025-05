Dorotea

Na prvu te osvoji osmijehom. Onim iskrenim, zaraznim, koji kao da je stvoren za ljetne zalaske i razgovore bez kraja. Dorotea je ona osoba koju svi primijete, ali ne zbog buke – nego zbog energije. Tiha snaga, nježna prisutnost i doza samopouzdanja koja ne traži potvrdu izvana. Rođena u Splitu, odrasla uz šum mora i miris lavande, Dorotea kaže da je upravo more naučilo da život treba živjeti u valovima – s punim plućima i bez straha od pada. Danas, dok studira dizajn i sanja o vlastitom brendu, svako slobodno jutro započinje na plaži, uz knjigu, kavu i glazbu. Nema društvenih mreža koje to mogu zamijeniti – to je njezin ritual mira. Što se muškaraca tiče, nju ne zanimaju prazne priče ni lažne sigurnosti. Privlače je muškarci s dubinom, humorom i poštovanjem prema tuđem prostoru. I da, kaže da je slabija na one koji znaju uživati u malim stvarima – jutarnjoj tišini, dobru glazbu i razgovoru koji ne mora završiti odmah.