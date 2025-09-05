Daria

Prijateljica ju je spojila s pravim mačorom. Lijep, uspješan, galantan, drag... treba li dalje? Nije morala razmišljati dvaput kada ju je pozvao k sebi na večeru. Usto se iskazao i kao sjajan kuhar, ali kada su sjeli za stol pojavio se i "problemčić". Dakle, čovjek mljacka kao nenormalan. Trudila se smješkati, praviti se da ne čuje, ali nakon nekog vremena ju je taj zvuk počeo izluđivati te ju je prošla želja da večer završi poljupcem. Kako se nositi s tim problemom? Ima li tko kakav savjet?