Dalija

Došla je u Hrvatsku iz Poljske na studij medicine, ali put ju je naveo da počne proučavati bioenergiju jer je duboko uvjerena može pomoći čovjeku pri obrani od stresa, poticanju imuniteta i liječenju brojnih bolesti. Donedavno nije o tome imala puno spoznaja, ali brojni internetski članci naveli su je na ideju da bolje istraži taj alternativni način terapije. Zasad je radoznala i prikuplja tuđa iskustva, pa ako imate kakvu priču za nju, rado će vas saslušati.