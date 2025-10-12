Bruna

Laknulo joj je kada je pročitala da je tvrdnja kako ljudi godišnje pojedu nekoliko paukova u snu samo urbani mit. Dugo je vjerovala u tu ludost otkako je na to naletjela negdje na društvenim mrežama, no prava istina kaže da pauci vjerojatno neće upuzati u nečija usta jer disanje i tjelesna toplina signaliziraju opasnost, a vibracije osobe koja spava stvaraju okruženje koje ih odbija. Štoviše, većina paukova boji se ljudi i izbjegava ih u širokom luku.