Aurora

Aurora je mlada žena s očaravajućim osmijehom i iskrenim očima koje govore više nego riječi. S dugom, zlatnom kosom koja se povija u savršenim valovima, ona je pravi primjer moderne žene koja balansira između karijere i osobnog života s lakoćom i šarmom. No, iza njenog svježeg izgleda i neospornog šarma skriva se duboka strast prema životu, kulturi i ljubavi. Traži muškarca koji će joj biti partner u svim aspektima života. On mora biti emocionalno zreo, sposoban da razumije njezine ambicije i podrži je na putu prema osobnom i profesionalnom uspjehu. Zaintrigirana je intelektom i energijom koju muškarci unose u razgovor, stoga je za nju važno da njen partner bude netko tko će poticati njezinu kreativnost i ujedno biti voljan slušati je. Ona cijeni iskrenost i odanost, te traži nekoga tko će joj biti oslonac u svim trenucima, ali i motivacija da uvijek daje najbolje od sebe. Uz sve to, želi muškarca koji ima strast prema životu, nekog tko voli putovanja, istraživanje novih kultura, i tko ima sposobnost uživati u malim stvarima – od spontanog izlaska na večeru do tišine koja dolazi s pravim partnerom uz zalazak sunca. On mora biti hrabar, voljan da istražuje svijet s njom, ali i netko tko će joj dati prostor da bude svoja. Aurora ne traži savršenstvo, već iskrenu povezanost i uzajamno poštovanje.