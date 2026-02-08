Anja

U posljednje vrijeme ima predodžbu da previše jede pa se šali sama sa sobom i govori da je još samo dva ručka dijele od kandidatkinje za svjetku prvakinju u klackanju. No, istina je potpuno drugačija, pogotovo ako upitate za mišljenje njezinu baku. Ta bi vam žena kazala da je Anja zapravo neuhranjena te naglasila da bi morala češće navraćati kod nje na "terapije". Ah, bake kao bake, samo gledaju kako da na stol iznesu još nešto da dijete ne bude gladno.