Andrea sebe opisuje kao vedru i otvorenu osobu koja obožava život i uvijek bira držati se što dalje od negativnih ljudi i situacija. Najviše je privlači romantika koja se krije u malim stvarima: spontanim trenucima, gestama koje se pamte i iskrenoj pažnji, a kod partnera traži karizmu, humor, želju za putovanjima te da, kako u šali kaže, manje priča od nje. Premda je društvena i pristupačna, uvjerena je da su mnogi muškarci danas previše nesigurni - čak i da pošalju poruku, a kamoli priđu uživo. Ipak, Andrea ne odustaje, vjeruje u pravu ljubav i spremna je otvoriti srce muškarcu koji će vidjeti tko je ona zapravo. Želi partnera koji je iskren, poštuje druge i zna se nasmijati, ali i onoga tko cijeni njihove zajedničke trenutke. Andrea vjeruje da svaka prava ljubav kreće od dobrog prijateljstva i zato u show 'Gospodin Savršeni' ulazi otvorena srca prema onome što je čeka. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!