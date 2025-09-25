Anđelka

Uh, kako se razveselila kada joj je sinoć dečko rekao da ide s društvom gledati Dinamo. Samo mu je poručila da ne žuri s povratkom te se zavukla ispod dekice i upalila Voyo. Navukla se na Tuđi život i obožava kada nema nikoga u blizini da gnjavi i smara dok se koncentrira na seriju. A njezin dragi baš uvijek ima nešto za pitati kada je dramatično. 'Anđelka, da spremim juhu?', 'Anđelka, imamo li rezervnih žarulja?', 'Anđelka, ne mogu pronaći čaj, znaš li možda gdje je?'... I tako davi li ga davi.