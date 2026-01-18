Anastasia

Anastasia je odrasla u toploj, složnoj obitelji i za svoje djetinjstvo kaže da je bilo savršeno. Stariji brat čuva je kao kap vode na dlanu, a brat blizanac njezin je najbolji prijatelj. Njihov obiteljski restoran ponos je cijelog doma, a Anastasia već ima jasnu viziju kako ga pretvoriti u moderno, vrhunsko gastro mjesto s njezinim potpisom. Iako na prvu djeluje plaho, Anastasia tvrdi da joj nije problem izboriti se za sebe i one koje voli. Kad joj netko zaista uđe pod kožu, postaje strastvena zaštitnica i ako netko posegne za muškarcem koji joj se sviđa - tada se njezin glas itekako čuje. Kod muškarca prvo primijeti visinu i oči, ali pretjerana opsjednutost izgledom odmah je odbija. Mnogo je više privlači doza tajanstvenosti koja potiče maštu, kao i emocionalna zrelost. Traži nekoga tko zna što hoće, tko komunicira otvoreno i gradi, a ne ruši. Ambicija i karakter za nju su uvijek važniji od mišića. U 'Gospodinu Savršenom' želi pronaći partnera koji će biti njezina podrška, motivacija i ravnopravan saveznik - u ljubavi, životu i poslovnim snovima. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!