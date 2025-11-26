Ana Marija

Nedavno je otputovala u Barcelonu na dvodnevni poslovni put. Dok je čekala da joj se u hotelu oslobodi soba, odlučila je prošetati starim dijelom grada. Stala je nasred Kaminal Street jer je upravo dobila poruku koja joj je promijenila planove: projekt na kojem radi mjesecima iznenada je odobren i traže je na hitnom sastanku online za sat vremena. Služeći se refleksijom u izlogu pokraj sebe, brzinski je popravljaa kosu, pokušavala je smiriti uzbuđenje i u sebi ponavlja prezentaciju koju će uskoro držati - dok je oko nje pulsirao jutarnji gradski kaos koji kao da ni nije primjetila. Usput tamo je upoznala šarmantnog gospodina, pa je ovakvu avanturu nazvala 'putovanje iz snova'.