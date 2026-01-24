Ana

Ana je ambiciozna djevojka koja iskreno priznaje da ponekad zna biti tvrdoglava i nestrpljiva. I upravo ta kombinacija snage i ranjivosti čini je posebnom: sve što radi, radi od srca, bez zadrške. Najviše se opušta plivajući, uz olovku i papir ili u wellness oazama, a otkrivanje novih destinacija za nju je najbolji način da proširi horizonte i napuni baterije. Sanja o uspješnoj karijeri modne dizajnerice i toplom domu punom ljubavi. U ljubavi je vrlo jasna: lojalnost, iskrenost i empatija su temelj svega. Najprije je privuku osmijeh, ruke i pogled, a osvoji je ponašanje - način na koji muškarac govori, kreće se i poštuje druge. Traži stabilnu vezu i osobu koja može biti njezin oslonac, a ne tolerira laži, ovisnosti i nedostatak emocionalne bliskosti. Ana zna što želi i kad si zacrta cilj, ništa je ne može zaustaviti. U showu 'Gospodin Savršeni' nada se da će pronaći muškarca koji će razumjeti njezine ambicije, podržati njezine snove i s kojim će izgraditi ljubav koja traje. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!