Napadač madridskog Reala i francuski nogometni reprezentativac Karim Benzema, aktualni je osvajač Zlatne lopte koju priznati France Football dodjeljuje najboljem svjetskom nogometašu.

Benzema je bio najbolji igrač Reala prošle sezone te ga je sjajnim igrama i pogocima vodio do osvajanja novog naslova pobjednika Lige prvaka. Ukupno je postigao 50 pogodaka u sezoni od čega 15 u Ligi prvaka.

S obzirom na veliko iznenađenje u konkurenciji momčadi godine, koju je osvojio Manchester City, puno je pitanja nad glavom, a mi smo se odlučili nazvati iskusnog hrvatskog nogometnog trenera Igora Pamića, popularnog "Diva iz Žminja", da nam objasni jučerašnja događanja u Parizu...

'To mi je čudno'

Net.hr: Najprestižnija nagrada završila je u rukama Karima Benzeme?

Igor Pamić: Mislim da je zasluženo, Real je u konkurenciji Barcelone, Atletica i Seville osvojio naslov prvaka Španjolske i to s lakoćom. Osvojili su i naslov prvaka Europe. Vidjeli smo da se Zlatna lopta uglavnom dodjeljuje igračima koji su osvojili Ligu prvaka. Po meni je zasluženo nagrada otišla u ruke Karima Benzeme, odigrao je možda najbolju sezonu u karijeri.

Net. hr: Usprkos tome što je Real osvojio gotovo sve što može, Manchester City je klub godine?

Igor Pamić: "Pa ne znam, to mi je malo čudno. Računam na to da gledaju u kojoj je konkurenciji Manchester City uzeo svoje domaće prvenstvo. Računaju na to da je engleska liga najzahtjevnija, opet su daleko dogurali i u Ligi prvaka. Engleska liga je najteža, iako po meni bi Real trebao ponijeti i tu titulu jer su osvojili Ligu prvaka."