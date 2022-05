Will Amis je 18-godišnji Britanac koji je od svojeg hobija odlučio napraviti posao. Možemo slobodno reći kako mu je to pošlo za rukom s obzirom na to da zarađuje 25 tisuća funti mjesečno, što je otprilike 220 tisuća kuna.

Pitate se čime se Amis radi? Prodaje unikatne i stare kopačke, a neki od njegovih klijenata su popularne nogometne zvijezde. Nostalgični nogometaši spremni su dati pozamašnu svotu kako bi u svojim kolekcijama imali kopačke kakve su nosili njihovi omiljeni igrači.

Will je svoj posao pokrenuo 2018. godine, a trenutno ima poslovnicu i u Abu Dhabiju i Engleskoj, ali svoje kopačke prodaje i putem Instagrama.

Sve je krenulo slučajno

"Posao cvate. Prodajemo u Crep Selectu u Lewishamu te smo partneri s Number 10 dućanom u Yas Mallu u Abu Dhabiju. Prodajemo kopačke nogometašima u UAE kao i onima iz Premier lige", priča mladić u razgovoru s The Sunom.

Kako sam tvrdi, prodaje osam do deset kopački dnevno, a prosječna cijena istih je 500 funti što je približno 4 400 kuna. Najpopularnije kopačke u njegovoj kolekciji su Nike Mercurial Vapor iz ranih 2000-ih godina.

"Da mogu izabrati jedne kopačke koje bi uvijek imao u prodaji, onda su to Nike Mercurial Vaporice. Njih mogu prodati u pet minuta za najmanje 1000 funti (otp. 8800 kuna). Najlakše kopačke za prodati. Posebne su jer ih je nosio Ronaldo 1998. godine", otkriva.

Zvjezdana klijentela

Sve je počelo kao hobi, otkriva. Njegov otac mu je dao stare Adidas kopačke koje je imao u ormaru te je i sam počeo kupovati kopačke kada god je to mogao. Uskoro su on i njegov otac pokrenuli Instagram stranicu i ostalo je prošlost. Prije četiri godine postali su Classix Collection te prodaju kopačke diljem svijeta.

Zvijezda West Hama Declan Rice, legendarni John Terry, Ainsley Maitland-Niles samo su neki od njegovih klijenata, a mladić je pokazao kako se od hobija može zaraditi ozbiljan novac. Kako je sam otkrio, nogometaši su spremni potrošiti i po nekoliko tisuća funti na kopačke koje možda neće ni moći nositi na utakmicama. Will otkriva kako sve ovisi o njihovim sponzorima, ali najčešće te kopačke budu dio kolekcije ili tek druga opcija koja se nosi na treninzima.