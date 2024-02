Hajduk je u utakmici četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa svladao Varaždin na Poljudu 5:0 te se tako uvjerljivo plasirao među četiri najbolje momčadi.

"Izašli smo s toliko grča da je to bilo vidljivo svakome. To je ono što ne volim. Uvijek kažem da moramo imati ono dječje u sebi, želju za nadigravanjem. Svakako da nam je trebala pobjeda. U najmanju ruku, u polufinalu Kupa si treću godinu zaredom. Trebamo se više fokusirati na izvedbu. Kada zabijemo gol počnemo raditi stvari koje treniramo. U presingu smo bili nisko, u sredini terena smo Kalika 'iskidali' u poziciji jedan na dva. Jedva sam čekao poluvrijeme, ali hvala Bogu da smo zabili dva gola, sve je bilo lakše", rekao je trener Hajduka, Mislav Karoglan pa nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Postoje igrači koje moramo vraćati kroz utakmice. To su tri-četiri igrača koja su daleko od optimalnog stanja. To je jedini način, preuzeo sam rizik. To je jedini put. Hoćeš li to platiti glavom, to je drugo. Ideja je bila upariti Krovinovića sa Sigurom. Imamo drugačiju ideju, da više dolazimo u prostore. S Filipom sam ja zadovoljan i prije, nije bilo problema. Nadam se da će biti još takvih lijepih golova i nadam se da će ova pobjeda smiriti momčad. Neki igrači će se dizati. Brekalo ima ogroman potencijal. To vidim na treningu. Pukštas ima ogroman prostor, Livi će biti zdraviji, Laszlo ima prostora za napredak. Moramo do pauze uzeti sve bodove. Moramo biti spremni, imamo ogroman prostor za napredak", zaključio je trener Hajduka.

Trener Varaždina Nikola Šafarić očekivano nije bio zadovoljan jer njegova je momčad u prvom poluvremenu bila jako blizu vodstva, a onda primila dva te na kraju pet golova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odlično smo ušli u utakmicu i do prvog gola Hajduka dominirali, imali odlične šanse. Šteta što nam je sreća okrenula leđa. Odigrali smo odlično, a gubili 2:0. Nismo se uspjeli oporaviti od tog šoka. Hajduk je svojom kvalitetom i nošen odličnom podrškom uspio zabiti još tri gola", rekao je Šafarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska u Rumunjskoj može napraviti veliki korak prema prvom mjestu! Dvoboj 28. veljače pratite na Voyo.