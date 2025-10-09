Više od pola ugovorenih niskopodnih tramvaja već na zagrebačkim ulicama

Tramvaj TMK 2400, proizveden u tvrtki Končar – Električna vozila d.d., dugačak je 20,8 metara i može prevoziti 115 putnika. Prilagođen je osobama s invaliditetom i roditeljima s dječjim kolicima, dodatna sigurnost omogućena je sustavom videonadzora, a tramvaji su opremljeni i USB priključcima za punjenje mobilnih uređaja.

Novi tramvaji su tiši, udobniji i pristupačniji, zbog čega je vožnja osjetno ugodnija te kako bi se povećalo zadovoljstvo korištenja javnog prijevoza u svakodnevnim putovanjima. Svako novo vozilo dodatno doprinosi kvalitetnijem, ugodnijem i održivijem prometnom sustavu na korist svih građana.

Osim komfora, nova vozila opremljena su i tehnološkim inovacijama poput sustava uštede energije i baterija koje omogućuju autonomnu vožnju u slučaju nestanka napona. Time se dodatno podiže pouzdanost cijelog sustava. Vrijednost ugovora za prvih 20 tramvaja iznosi 47,2 milijuna eura (s PDV-om), a sredstva su osigurana putem EU fondova kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO 2021.–2026.).

Novi niskopodni tramvaji nisu samo prometno rješenje, već i važan element vizualnog identiteta Zagreba. Suvremeni dizajn, energetska učinkovitost i veća udobnost potvrđuju status Zagreba kao moderne europske metropole s pouzdanim i sigurnim javnim prijevozom.