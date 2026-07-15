Ovi ljudi imaju uspješne male biznise, a zajedničko im je što grade lokalne brendove

Nekad je to povratak u kraj iz kojeg potječemo, nekad prepoznavanje potencijala u domaćoj sirovini, a nekad hrabrost da se napusti siguran posao i krene u neizvjesnije, ali smislenije stvaranje. Upravo takve priče povezuju Maju Božinović, Tomislava Veseljaka i Helenu Krpan Carić, polaznike pete sezone Uplift akademije, edukativnog programa za mikro, male i srednje poduzetnike koji je 2021. pokrenuo Mastercard, a petu godinu zaredom provodi Sveučilište Algebra Bernays.

Na prvi pogled, njihovi su svjetovi različiti. Maja u Kuterevu razvija Seosko domaćinstvo Butina, Tomislav kroz brendove Buzdovan i Buna gradi prvu hrvatsku craft cider priču, a Helena u Istri kroz Artisanu proizvodi tjestenine, brašno i druge proizvode od pira. No sve ih povezuje predanost svom kraju i lokalnoj zajednici.

Autentično i lokalno u središtu poslovanja

Maja Božinović provela je dvanaest godina u bankarstvu, sustavu koji joj nije donosio osjećaj ispunjenja. Prije dvije godine odlučila je dati otkaz i vratiti se razvoju obiteljskog domaćinstva u Kuterevu, na obroncima Velebita. Seosko domaćinstvo Butina nastavak je obiteljske priče koju su njezini roditelji gradili u vrijeme kada je turizam u velebitskim selima mnogima zvučao kao hrabra, gotovo nemoguća misija.

Danas se ondje razvija autentičan oblik ruralnog turizma, s naglaskom na prirodu, lokalne proizvođače, radionice, tradicionalne vještine i iskustvo života u ritmu planine. Njihov slogan „Inspirirani prirodom i tradicijom“ Maja ne doživljava kao marketinšku poruku, nego kao način života.

„Autentičnost kod nas nije floskula. Ona je vrijednost na kojoj gradimo sve što nudimo gostima“, kaže Maja.

Sličnu vezu s domaćom sirovinom ima i Tomislav Veseljak, enolog i osnivač tvrtke Malus Vitis d.o.o. Nakon iskustava u vinarijama Kalifornije, Novog Zelanda i Francuske, počeo je razmišljati o potencijalu hrvatske jabuke. Tako su nastali Buzdovan i Buna cider, brendovi koji su craft cider u Hrvatskoj takoreći izgradili od nule.

Tomislav je prepoznao da domaća jabuka, osobito stare sorte, može biti temelj proizvoda više dodane vrijednosti. No ulazak na tržište s proizvodom koji je tada bio gotovo nepoznat zahtijevao je puno strpljenja, edukacije kupaca i jasnu vjeru u ono što radi.

„Postao sam svjestan koliko je hrvatska jabuka kvalitetna, a istovremeno nedovoljno iskorištena u proizvodima više dodane vrijednosti“, kaže Tomislav.

U njegovu poslu nema brzih prečaca. Berba dolazi jednom godišnje, odluke se donose promišljeno, a proizvodnja ovisi o prirodi. Upravo zato Buzdovan gradi na minimalnim intervencijama, domaćoj sirovini i dugoročnom pozicioniranju starih hrvatskih sorti jabuka na cider karti.

Ostavila je administrativni posao koji je nije ispunjavao pa svoje mjesto pod suncem našla u poljoprivredi i preradi pira

Helena Krpan Carić svoj je zaokret napravila odlaskom s administrativnog posla koji je nije ispunjavao. Po struci profesorica talijanskog jezika i književnosti, s vremenom je kroz obiteljski OPG u Podpićnu pronašla svoj put u poljoprivredi i preradi pira. Ono što je počelo kao praktično razmišljanje o tome što nedostaje lokalnom tržištu, preraslo je u Artisanu, brend koji kontrolira cijeli proces proizvodnje, od sjetve i žetve do mljevenja i gotovog proizvoda.

„Cjelokupni proces proizvodnje, od sjetve do žetve, skladištenja i prerade, potpuno je pod našom kontrolom“, ističe Helena.

Pir je za nju postao više od sirovine. On je simbol održivosti, mjere i odgovornosti prema zemlji, obitelji i kupcima. Proizvode onoliko koliko mogu kvalitetno proizvesti, bez forsiranja, uz poštivanje prirodnih ciklusa.

I Maji, i Tomislavu, i Heleni Uplift akademija došla je u trenutku kada njihovi projekti trebaju sljedeću razinu poslovne jasnoće. Maja kroz program želi bolje definirati poslovni model i povećati vidljivost brenda veleBITNI. Tomislav traži alate za strateško planiranje, marketing i vođenje poduzeća. Helena želi naučiti kako sigurnije upravljati financijama, marketingom i komunikacijom s kupcima, odnosno kako, kako sama kaže, ne biti „samo proizvođač“.

Njihove priče pokazuju da suvremeno poduzetništvo ne mora značiti udaljavanje od tradicije. Naprotiv, upravo tradicija, lokalna sirovina i pošten odnos prema prostoru mogu biti temelj modernih, održivih brendova.

Za više ovakvih inspirativnih priča, posjetite uplift.hr.