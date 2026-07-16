Ljeto u znaku mode i odličnog shoppinga

Ljeto je vrijeme putovanja, novih doživljaja i outfita koje odražavaju našu osobnost ali i lepršavu bezbrižnost.

U sezoni kada se traže lagani, efektni i svestrani komadi koji prate svaki ljetni plan, GUESS kolekcije nude inspiraciju za prave modne priče. Od zanimljivih denim modela i ženstvenih krojeva do modnih dodataka koji svakom izdanju daju prepoznatljiv potpis… Sad je pravo vrijeme za fashion refresh po posebnim cijenama.

Ljetni stil uz najljepše GUESS komade

Poznat po spoju elegancije, sofisticiranog i ikoničnog dizajna te aktualnih modnih trendova, GUESS i ove sezone donosi kolekcije koje slave posebnost i slobodu modnog izražavanja. Dame koje su ljubiteljice brenda znaju kako istaknuti liniju, a odabirom kroja efektne haljine koja se sljubljuje s preplanulom puti, te statement komadom nakita - zaokružit će svoj ljetni look bilo da se radi o dnevnoj ili večernjoj varijanti.

Foto: Guess

Inspo za dobar shopping

Ljubiteljice mode koje žele osvježiti svoj ormar, pronaći bezvremenske favorite ili upotpuniti ljetne kombinacije komadima koji će trajati sezonama, rado će pročitati ove redke i baciti pogled na naš prijedlog must have komada za plažu.

Foto: Guess

Foto: Guess

Neka vam ove ideje budu tek uvertira u potrazi GUESS i GUESS by Marciano kolekcija koje možete pronaći u GUESS i Fashion&Friends trgovinama u Arena Centru Zagreb, Mall of Split, Shopping centru Supernova Zadar i Designer Outletu Croatia, kao i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije, gdje vas očekuju najnovije kolekcije, posebne pogodnosti i inspiracija za svakodnevne modne kombinacije.