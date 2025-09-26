Lidl predstavio edukativnu društvenu igru „Postani mali heroj“ u suradnji s HGSS-om

Predstavljanju igre „Postani Mali heroj“ su prisustvovali predstavnici Lidla, stručni suradnik za informiranje i analitiku HGSS-a Jadran Kapović, predstavnici Pluma Studios koja je zaslužna za oblikovanje i izradu ove igre, poznati influenceri i njihova djeca, koja su imala priliku zaigrati gigantsku verziju ove igre. Među gostima su tako bili Mario Petreković, Mirna Maras Batinić, Sonja Švajhler (SuperMama), Petra Ninčević (Lipstick Mom), Filip Ščrbak, Mateja Krvarić Zobec (Uvijek Gladna), Marijana Zlomislić Perak (Un mondo di Sapori) i Pedro Soltz. Događaj je moderirao poznati radijski voditelj Daniel Bilić, a gosti su uživali u opuštenoj atmosferi uz prigodne zalogaje i osvježenja.

Foto: Promo

Igra Postani Mali heroj spaja zabavu, edukaciju i pustolovinu, a djecu i roditelje vodi na uzbudljivo planinarsko putovanje hrvatskim zavičajem. Kroz igru mali istraživači uče o snalaženju i sigurnosti u prirodi, prepoznaju izazove i prepreke te stječu korisna znanja na pristupačan i interaktivan način. Posebnost igre čini i proširena stvarnost (AR) – pomoću mobilnog uređaja i web stranice ar.postanimaliheroj.hr, ploča „oživljava“ animacijama, činjenicama i glasovnim porukama koje dodatno obogaćuju doživljaj.

Foto: Promo

„Naš je cilj kroz projekt Mali Heroji približiti djeci važnost sigurnosti u prirodi, ali i potaknuti obitelji na zajedničko provođenje vremena. Kroz 3 godine provođenja projekta, više od 1500 djece je završilo školicu u prirodi Mali heroji. Ova edukativna društvena igra novi je način da novim generacijama usadimo ljubav prema prirodi – kroz igru koja spaja pustolovinu, znanje i zabavu,“ izjavila je Marina Dijaković, voditeljica Corporate Affairsa Lidla Hrvatska.

Foto: Promo

Osim edukativne i zabavne komponente, igra ima i društveno-odgovorni element. Naime, kupnjom igre Postani Mali heroj sudjelujete u Lidlovoj donaciji za obnovu poučne staze Šumarica. Staza je duga 9 kilometara, nalazi se u blizini Velike Gorice i idealno je vikend odredište za obitelji s djecom. Baš zato je važno zajedničkim snagama stvoriti mjesta za nova otkrića i avanture u prirodi.

Foto: Promo

Društvena igra Postani Mali heroj dostupna je isključivo u Lidl trgovinama od 15. rujna do 16. studenoga 2025. ili do isteka zaliha. Kupci je mogu nabaviti po akcijskoj cijeni od 4,99 € uz Lidl Plus kupon (nakon sakupljenih 6 bodova) ili po redovnoj cijeni od 21,99 €.