Kako svakodnevne navike utječu na zglobove - i što možete učiniti već danas?

Zglobove obično opterećujemo nesvjesno: predugim sjedenjem, intenzivnim treningom, čak i pogrešnim odabirom torbe ili obuće. To ne zvuči dramatično, ali radi se o navikama koje se ponavljaju iz dana u dan i upravo u tome leži njihova snaga.

U nastavku donosimo pregled potencijalno štetnih navika koje se lako uvuku u svakodnevicu - i savjete kako ih prepoznati, ispraviti i dugoročno očuvati funkciju svojih zglobova.

Dugotrajno sjedenje za računalom

Uredski posao koji uključuje sate provedene za računalom često znači da je gornji dio tijela u neprirodnom, nepravilnom položaju, što utječe na napetost u ramenima, vratu i rukama te opterećuje zglobove i tetive. Nepravilno držanje, ispružene ruke prema tipkovnici i mišu, i rad bez pauza dodatno povećavaju rizik od boli i ukočenosti. Dugoročno, to može dovesti do problema sa zglobovima ruku i kralježnice.

Što možete učiniti?

Pazite na položaj tijela dok radite - sjedite uspravno, oslonjeni na naslon stolca, s nogama ravno na podu. Prilagodite visinu stolca tako da vam laktovi budu pod kutom od 90 stupnjeva, a tipkovnica i miš blizu tijela. Ruke držite opušteno uz tijelo, a zapešća u ravnini s podlakticom. Svakih 50-60 minuta napravite kratku pauzu za istezanje ili kratku šetnju.1

Neravnomjerno opterećenje tijela

Nošenje torbe uvijek na istoj strani tijela - neovisno o tome radi li se o dnevnoj torbi, teškoj torbi za laptop ili velikoj torbi za trening - dugoročno može izazvati neravnomjerno opterećenje tijela. To može utjecati na način hoda i držanje, i značiti pojačano opterećenje kralježnice, ramena i koljena. S vremenom može uzrokovati bolove u vratu i ramenima, istegnuća ili čak i doprinijeti razvoju degenerativnih promjena zglobova.

Što možete učiniti?

Torbu nosite naizmjenično na obje strane ili koristite modele s dugim remenom koji možete prebaciti preko tijela kako bi se težina ravnomjernije rasporedila. Birajte torbe s više pretinaca kako bi se teret u njima ravnomjernije rasporedio. Redovito provjeravajte sadržaj torbe i izbacite nepotrebne stvari - ukupna težina torbe ne bi trebala prelaziti 10 % vaše tjelesne mase. 2

Nošenje neadekvatne obuće

Štikle, balerinke, japanke, cipele s tvrdim potplatima ili modeli s uskim vrhom - sva ta obuća može biti krivac za loš položaj stopala, narušiti prirodnu raspodjelu težine i izazvati preopterećenje zglobova stopala, koljena, kukova pa i kralježnice.

Neprirodan položaj stopala na visokim potpeticama uvjetuje dodatni pritisak na prednji dio stopala i prste, što s vremenom može dovesti do boli, upala, deformacija i povećanog rizika od ozbiljnijih problema sa zglobovima. Nedostatak potpore u ravnoj obući može izazvati bol u peti, loše držanje i dodatno opterećenje na zglobove nogu.

Što možete učiniti?

Birajte cipele koje imaju anatomski oblikovan uložak, odgovarajuću potporu za svod stopala i čvrste, ali savitljive potplate. Visina potpetice ne bi trebala prelaziti 5 cm, a vrh cipele treba biti dovoljno širok kako bi prsti imali prostora.3

Preintenzivan ili nepravilan trening

Iako je tjelesna aktivnost korisna, preintenzivan trening i vježbe koje se nepravilno izvode mogu imati suprotan učinak kada je u pitanju funkcija zglobova. Osim toga, preskakanje treninga snage može biti posebno štetno za zglobove budući da ne jačaju mišići koji im trebaju pružati potporu.

Što možete učiniti?

Prije treninga se obavezno se zagrijte, a nakon završetka odvojite vrijeme za istezanje. Uključite vježbe snage kako biste ojačali mišiće koji štite zglobove, ali pazite da ih izvodite pravilno i kontrolirano. I najvažnije - prilagodite vježbanje vlastitoj razini kondicije.4

Ignoriranje znakova koje vam šalje tijelo

Blaga bol u koljenima, povremena ukočenost zapešća ili osjećaj zatezanja u ramenima često se zanemaruju - sve dok ne počnu značajno ometati svakodnevne aktivnosti. No upravo takvi znakovi mogu ukazivati na ozbiljnije procese u zglobovima, poput upale, ozljede ili degenerativnih promjena.

Što možete učiniti?

Dugotrajnu bol, oteklinu, crvenilo, osjećaj topline u zglobu ili otežane pokrete ne treba ignorirati. Pravovremeni posjet liječniku može značiti razliku između kratkotrajnog oporavka i dugotrajnog problema.5

Foto: 123RF

