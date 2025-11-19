FREEMAIL
Darujte slobodu izbora i učinite blagdane posebnima uz dm darovnu karticu

Foto: Promo

Potraga za savršenim blagdanskim poklonom često je nemoguća misija: hoće li joj se svidjeti miris parfema? Treba li mu baš ta krema? Je li dovoljno osobno? Upravo zato dm darovna kartica već godinama osvaja kao poklon koji nikada ne razočara.

19.11.2025.
15:03
Antonio Raos
dm darovna kartica daje slobodu izbora i možete biti sigurni da nećete pogriješiti s odabirom. Kartica se može iskoristiti u svim dm trgovinama i u dm online shopu, a izbor je gotovo pa beskrajan – od omiljene kozmetike do potrepština za najmlađe. Cijeli dm asortiman na raspolaganju je osobi koju darujete, što znači da će sigurno pronaći nešto što joj stvarno treba ili što već dugo želi isprobati. Uz to, uvid u stanje kartice uvijek je dostupan – bilo na blagajni u dm trgovini ili online, tako da primatelj može pratiti koliko sredstava još ima na raspolaganju.

Za tvrtke koje žele razveseliti djelatnike, poslovne partnere ili klijente, dm nudi i posebne popuste za veće narudžbe, a od ove godine svi koji se odluče da su dm darovne kartice idealan poslovni poklon, mogu ih naručiti i online, i to u digitalnom ili fizičkom obliku.

Najljepši dio dm darovne kartice jest to što se pretvara upravo u ono što primatelju zaista treba – u novu beauty rutinu, kvalitetne proizvode za dijete, omiljeni parfem ili blagdanski ukras. Od mirisa i make up proizvoda renomiranih brendova do proizvoda dm marki Balea i alverde – sve postaje potencijalni poklon uz dm darovnu karticu.

Više informacija potražite na dm-ovoj internetskoj stranici www.dm.hr i opustite se, odabrali ste pravi poklon koji sigurno neće ostati zaboravljen u ladici.

